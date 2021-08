Malore in mare, donna morta ad Alghero

Inutili i soccorsi, per la 78enne non c'è stato nulla da fare

Di: Redazione Sardegna Live

Ha avvertito un malore in mare ed è annegata. Dramma ad Alghero, dove una donna di 78 anni ha perso la vita nel tratto di mare antistante a uno degli stabilimenti del lido.

Non si conoscono ancora le generalità della vittima.

Secondo quanto ricostruito sarebbe stata colpita da arresto cardiaco mentre faceva il bagno. Inutili i soccorsi, per l'anziana non c'è stato nulla da fare e i sanitari intervenuti non hanno potuto che constatarne la morte.