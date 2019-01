Tre grifoni dallo zoo di Amsterdam in Sardegna

Due maschii e una femmina che andranno a completare il ripopolamento dei cieli sardi

Di: Redazione Sardegna Live

Tre esemplari di grifone nati in cattività nel Royal Zoo Artis di Amsterdam, due maschi e una femmina di circa dieci mesi, sono stati trasportati in Sardegna per completare il ripopolamento dell’areale bosano.

Arrivati nel pomeriggio di ieri ad Olmedo, all’interno di gabbie da viaggio, verranno poi trasferiti nella voliera di pre-ambientamento del presidio forestale di Monte Minerva a Villanova Monteleone, in attesa di essere rilasciati per unirsi agli altri 38 esemplari che negli ultimi due anni, grazie al progetto “Life – Sotto le ali del grifone”, sono già stati rilasciati nei cieli della nostra Isola.

I tre esemplari sono risultati negativi ai test sulle malattie che colpiscono gli uccelli: influenza aviaria, la Newcastle o pseudo peste aviare e la West Nile Disease.

La Sardegna è in prima linea, a livello europeo, nella salvaguardia dei rapaci, anche grazie a numerose collaborazioni dell’agenzia Forestas nell’ambito di progetti Life con altri centri di ricerca francesi e spagnoli.

Il progetto “Life – Sotto le ali del grifone” coinvolge l’Università di Sassari, il comune di Bosa, il Corpo Forestale e l’Agenzia Forestas. Nel 2016, grazie a questa iniziativa, sono stati attivati i carnai aziendali per l’alimentazione dei grifoni e degli uccelli necrofagi.

I tre nuovi grifoni verranno monitorati attraverso dei trasmettitori GPS, che permetterà allo Zoo artis di seguirne il comportamento e l’adattamento al nuovo ambiente.