Incendio domestico a Silì per il malfunzionamento di una coperta elettrica

Il padrone di casa è stato svegliato dal fumo e ha dato l'allarme

Di: Redazione Sardegna Live

Attimi di panico in una casa di Silì, frazione di Oristano, nel corso della notte.

Le fiamme sono divampate attorno alle 4 del mattino a causa del malfunzionamento di una coperta elettrica che ha preso fuoco. Il padrone di casa, svegliato dal fumo, ha aperto la finestra e dando l'allarme.

In pochi minuti a Silì è arrivata una squadra dei Vigili del fuoco dal Comando provinciale. Il loro intervento ha consentito di limitare i danni. La coperta elettrica e il materasso sono andati distrutti ma, per fortuna, nessuna conseguenza fisica per le persone.