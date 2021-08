Tredici incendi oggi in Sardegna, elicotteri in volo

Ancora fiamme a Santu Lussurgiu nell'Oristanese. A Bottidda sono intervenuti due elicotteri

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 13 gli incendi che si sono verificati oggi in Sardegna. Tra questi sono stati segnalati sei incendi per la soppressione dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra del sistema regionale, anche mezzi aerei.

In particolare gli elicotteri si sono alzati in volo per spegnere le fiamme ad Arzana e Santulussurgiu. Un rogo si è sviluppato anche a Bottidda: qui sono intervenuti due elicotteri. Mezzi aerei in azione anche nelle campagne di Borore, Orroli e Serri.