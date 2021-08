Incendi. Patuanelli: “Governo interverrà nel modo più opportuno”

“Niente vittime grazie ai sindaci” ha detto il ministro delle Politiche agricole e forestali intervenendo all'assemblea dell'Anci a Sennariolo

Di: Redazione Sardegna Live

"Se oggi siamo qui a parlare di danni e non di vittime è anche grazie a ciò che hanno fatto i sindaci". Così il ministro delle Politiche agricole e forestali, Stefano Patuanelli, intervenendo all'assemblea dell'Anci a Sennariolo, durante il sopralluogo nel Montiferru colpito dai roghi di luglio.

"Fare il sindaco oggi - ha detto - significa purtroppo camminare in quello spazio strettissimo tra l'abuso d'ufficio e l'omissione d'atti d'ufficio. Questo non è più concepibile: dovete avere le risorse ed essere messi nelle condizioni di fare il vostro lavoro, cioè di affrontare queste emergenze in prima persona, andando casa per casa". Purtroppo, ha aggiunto, "avete difficoltà enormi e vi tocca gestire drammi complessi come quello di questi giorni che ancora trasuda sofferenza".

"Il Governo interverrà nel modo più opportuno, stiamo valutando i dispositivi normativi: credo che sarà probabile una gestione complessiva del tema incendi che ha colpito più Regioni con una o più strutture commissariali che dovranno avere la giusta flessibilità di utilizzo delle risorse sulla base delle esigenze dei territori filtrate dai sindaci" ha detto ancora il ministro Patuanelli. "Non posso ancora dare delle cifre, posso però dire che quello che ho visto oggi mi fa capire che l'entità dei fondi necessari alla Sardegna non sarà certo di poco conto". In ogni caso, ha sottolineato Patuanelli, "dovremo lavorare con la Regione evitando che ci si sovrapponga con misure che vadano a interessare gli stessi soggetti. Dovremo essere complementari nelle cose che facciamo e sono convinto che assieme sapremo affrontare questo momento difficile".