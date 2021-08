Ruba il salvadanaio delle mance di un bar e morde un carabiniere: arrestato

L'episodio in via Porcellana, in manette cittadino ghanese

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri notte, a Sassari, in via Porcellana, i militari della Sezione radiomobile hanno arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale A.G., cittadino ghanese di 28 anni, senza fissa dimora e con precedenti.

Il giovane, alle ore 21,50, dall'interno di un bar situato nella medesima via, avrebbe asportato il salvadanaio delle mance, dandosi successivamente alla fuga nelle vie limitrofe.

Inseguito dal marito della titolare e da un carabiniere libero dal servizio, è stato raggiunto e bloccato. Poco dopo l'arrivo del personale della Radiomobile, lo straniero, durante le operazioni di identificazione, avrebbe opposto resistenza nei confronti di tutti i militari operanti, mordendone uno, che ha avuto una prognosi di 8 giorni.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. L’arrestato è trattenuto nella camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.