I grandi concerti ad Alghero. Agosto con Mario Biondi, De Gregori, Rkomi, Mahmood, Ron e Bennato

La nuova Rugby Arena Maria Pia si prepara ad ospitare i concerti più attesi dell'estate

Di: Redazione Sardegna Live

E' tempo di star e grandi eventi nella Città del Corallo, ritornata capitale dello spettacolo in Sardegna, grazie al ricco cartellone ideato dalla Fondazione Alghero con l'Amministrazione comunale, in collaborazione con le più importanti realtà organizzative dell'isola.

Dopo gli straordinari eventi proposti sul palco del Quarter, nel cuore del centro storico, da questa sera la nuova Rugby Arena Maria Pia si prepara ad ospitare i concerti più attesi dell'estate algherese. La partenza è targata Bayou Club Events con Mario Biondi, voce soul per antonomasia e grande interprete italiano della musica di matrice black, special guest del quartetto guidato da Paolo di Sabatino per JazzAlguer. L’appuntamento è per oggi, 10 agosto, a Maria Pia.

Con l'organizzazione di Insula Events e Sardegna Concerti, seguirà il cantautore italiano per eccellenza, Francesco De Gregori: per lui doppio appuntamento sul campo in erba di Maria Pia, il 17 e 18 agosto. Proporrà con la sua band i successi che hanno caratterizzato gli ultimi 30 anni del cantautorato italiano.

Il 20 e 21 agosto spazio ai più giovani, con le nuove star del firmamento della musica pop: Rkomi e Mahmood. Autori di successi come Taxi driver e Soldi, infiammeranno il pubblico di Alghero.

Subito dopo sarà il turno di Ron. Già vincitore del Festival di Sanremo, musicista e collaboratore di Lucio Dalla, si esibirà sul palco algherese il 24 agosto. Mentre il 28 agosto ci sarà un grande ritorno in Riviera del Corallo, Edoardo Bennato, che nell’occasione ripercorre i suoi successi in chiave ancora più rock.

Chiusura con un'altra colonna della canzone italiana: Antonello Venditti (17 e 18 settembre).