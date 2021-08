A Burcei 13 nuovi casi Covid

Il comunicato del primo cittadino

Di: Giammaria Lavena

"Si comunica che in data odierna è pervenuta la segnalazione da parte delle Autorità Sanitarie della presenza nel nostro territorio di 13 casi di positività al Covid-19, i quali si trovano in isolamento domiciliare", lo fa sapere in una nota il sindaco di Burcei, Simone Monni.

"Al fine di scongiurare la possibilità che aumentino i contagi- prosegue - e per non dover ricorrere nuovamente all'utilizzo di misure restrittive per impedire la diffusione del contagio, si suggerisce fortemente di rispettare le disposizioni sanitarie".

"Se qualcuno dovesse accusare sintomi da Covid-19 o riscontrare l’innalzamento della temperatura corporea al di sopra del 37,5° C è pregato di rivolgersi tempestivamente al medico di famiglia. il rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione emanate dalle autorità", conclude.