Cagliari. Continua a spacciare nonostante domiciliari: arrestato 48enne

Colto in flagrante mentre negoziava coi "clienti", datisi alla fuga. L'uomo è stato trovato in possesso di eroina e hashish

Di: Giammaria Lavena

Nel pomeriggio di ieri un equipaggio della Squadra Volante di Cagliari ha svolto un'attività di controllo in via Seruci, presso l’abitazione di un 48enne sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Quando i due poliziotti hanno raggiunto l’ultimo piano dello stabile, avrebbero prima udito e poi visto due giovani che stavano contrattando l’acquisto di stupefacenti attraverso il portoncino rimasto socchiuso.

L’intervento fulmineo degli operatori ha permesso di bloccare, tra la sorpresa dei due “clienti” che sono scappati facendo perdere le loro tracce, l’attività di spaccio messa in atto dal 48enne nonostante la misura restrittiva fosse stata emessa proprio per reati specifici inerenti il commercio illegale di stupefacenti.

La perquisizione operata dagli agenti avrebbe consentito di rinvenire circa 15 grammi di eroina già confezionata in dosi pronte per lo smercio, 1,5 grammi di hashish, la somma di 570 euro e materiale vario utile al confezionamento.

L’uomo è stato condotto in Questura in stato di arresto per poi essere accompagnato presso l’abitazione in attesa del processo di convalida con rito direttissimo previsto nella mattinata odierna.