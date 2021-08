Oristano. Eseguiti due mandati d'arresto: in manette un 42enne e un 63enne

Il primo, già ristretto ai domiciliari, per spaccio di stupefacenti, il secondo per estorsione

Di: Giammaria Lavena

La Polizia di Stato di Oristano ha tratto in arrestato, in due differenti operazioni, due residenti uomini del posto, resisi responsabili rispettivamente dei reati di estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il primo, M.M., 42 anni, già ristretto in regime di arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso una struttura per il reinserimento sociale dei detenuti, è stato raggiunto dall’ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari in quanto, inottemperante alle prescrizioni impartite, avrebbe continuato a tenere una condotta non incline alla legge.

La condanna residua, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, verrà ora scontata dal reo presso il carcere di Massama, a Oristano, dove lo stesso è stato condotto dagli agenti della Squadra Mobile della locale Questura.

Il secondo, M.F., 63 anni, è stato arrestato dai poliziotti poiché condannato in via definitiva per estorsione a 2 anni e 4 mesi di reclusione da scontare anch'esso presso il carcere di Massama a seguito del respingimento dei ricorsi proposti dapprima presso la Corte D’Appello poi in Cassazione.