Covid. Tre nuovi contagi a Bosa

L'aggiornamento fornito dal Comune

Di: Redazione Sardegna Live

Tre nuovi contagi da coronavirus a Bosa. E' quanto riporta una nota diffusa dal Comune. "Le tre persone che fanno parte dello stesso nucleo familiare - si legge nel documento - stanno bene e sono asintomatiche".

"Al momento non si registrano nuovi focolai e affrontiamo questo periodo di vacanze con ottimismo", prosegue l'aggiornamento informando anche che al momento non risultano altre persone in isolamento.

"In un momento dove riprendono le attività dei nostri operatori - conclude il sindaco Pierfranco Casula -, per i dati Covid facciamo riferimento solo ed esclusivamente alle fonti ufficiali, evitando la diffusione di dati sbagliati alimentando tensioni e preoccupazioni".