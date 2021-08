Covid: estenuanti file sotto il sole per il tampone a Cagliari

Proteste in via Romagna: "Organizzazione da rivedere"

Di: Redazione Sardegna Live

Con le temperature ormai prossime ai 40 gradi, le lunghe file per effettuare i tamponi per il Covid nella cittadella della Salute della Assl, in via Romagna a Cagliari, divengono quanto mai stremanti.

L'attesa, come riportato dall'Ansa, varia da un'ora ad un'ora e mezza nel passaggio tra il controllo dei nominativi, dove ci sono tre addetti, e il vero e proprio test, dove opera un una sola unità. Il percorso all'aperto tra aree ombrose e altre investite prova anziani, genitori con bambini e persone con patologie in fila. Diverse le persone armate di ombrelli o addirittura ombrelloni da mare. E non mancano le proteste.

Il personale della Protezione civile ha distribuito bottiglie d'acqua fresca ma gli animi si sono scaldati anche per qualche pecca nell'organizzazione della fila che viene "fatta saltare" con controlli a campione sugli orari degli appuntamenti.