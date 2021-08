Orgosolo. Tentano assalto a furgone di tabacchi ma scatta l'allarme, poi fuggono

Caccia ai due banditi che hanno tentato di rubare il furgone nella mattinata: posti di blocco e controlli nelle campagne

Di: Giammaria Lavena

Questa mattina intorno alle 10.30, due banditi travisati e armati hanno preso di mira un furgone che stava consegnando della merce alla tabaccheria "S'Istancu", in Corso Repubblica a Orgosolo.

I malviventi hanno approfittato dell'assenza dell'autista, sceso dal furgone, per mettere il mezzo in moto e scappare, ma il colpo non è andato secondo i piani: è infatti scattato il sistema antifurto che prevede un codice di sblocco per azionare il motore.

I due rapinatori se la sono dunque data a gambe, dileguandosi a piedi nelle vie del paese. Adesso è caccia ai banditi: i carabinieri stanno già setacciando le campagne e hanno istituito posti di blocco in uscita da Orgosolo.