Selargius. Entrata in funzione la nuova viabilità del rione Is Corrias

Concu: "Il quartiere assume finalmente un volto diverso e inizia a uscire dall’isolamento dovuto alla conformazione territoriale"

Di: Giammaria Lavena

"Abbiamo raggiunto un altro importante traguardo! Da questa mattina è entrata ufficialmente in funzione la nuova viabilità del rione di Is Corrias: un intervento importante, dal punto di vista economico e soprattutto per quanto riguarda i benefici in fatto di viabilità e sicurezza di cui potranno godere i residenti grazie ai tanti lavori fatti. Oggi posso dire con orgoglio che - così come promesso - grazie a tutti gli interventi realizzati, il quartiere assume finalmente un volto diverso e inizia a uscire dall’isolamento dovuto alla conformazione territoriale; il traguardo conclusivo sarà lo scavalco - previsto nel progetto di messa in sicurezza della 554 e di competenza dell’Anas - che consentirà di mettere in comunicazione Is Corrias con le opere concluse a Su Pezzu Mannu". Così in una nota il sindaco di Selargius Gigi Concu.

"Faccio un piccolo passo indietro - prosegue -, perché mi sento in dovere di scusarmi per i ritardi nella consegna delle opere e di spiegarvi le ragioni. Purtroppo rispetto ai tempi previsti siamo stati costretti a far slittare la data di ultimazione lavori per consentire la realizzazione di una serie di interventi aggiuntivi che miglioreranno ulteriormente il quartiere, come l'allargamento della sede stradale di via Is Corrias dalla sezione finale del ramo nord all’incrocio tra la via Baronia e la via Logudoro, la messa in sicurezza del canale di guardia a lato della via Is Corrias tra la via Logudoro e la 554, l'adeguamento e completamento dei marciapiedi, l'incremento dell’illuminazione pubblica. Tutte opere originariamente non appaltate ma che siamo riusciti a inserire e realizzare grazie a un ribasso d'asta e a ulteriori economie".

"Insomma, alla fine siamo arrivati a due anni - scrive ancora -. Due anni in cui abbiamo continuato a lavorare sul territorio, per migliorarlo e metterlo in sicurezza, con i nuovi asfalti e marciapiedi in via Goceano, la bitumazione di via Is Corrias e via Gallura, gli attraversamenti pedonali rialzati e in ultimo con le opere legate alla rotatoria: nuova illuminazione, marciapiedi, venti parcheggi in più. Adesso abbiamo a disposizione ulteriori trecentomila euro: risorse che utilizzeremo per la realizzazione di aree verdi e per la creazione di un’area gioco per i bimbi. Tutto questo grazie al prezioso lavoro dei nostri instancabili uffici e all’apporto prezioso dei nostri vigili. Perché i risultati raggiunti - conclude - non sono mai una vittoria del singolo ma di tutta la squadra. E, sarò di parte, ma la nostra è speciale!".