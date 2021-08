Caldo: allerta per picchi di 44 gradi in Sardegna

Allarme della Protezione civile per martedì 10 e mercoledì 11 agosto

Di: Redazione Sardegna Live

Nuova allerta per il caldo in Sardegna. La Protezione civile regionale ha diffuso un bollettino per segnalare l'arrivo delle alte temperature.

L'allarme è valido "da lunedì 9 e fino almeno a venerdì 13 agosto", quando "sulla Sardegna si prevedono temperature massime diffusamente oltre i 37 gradi, e localmente ben oltre i 40 gradi".

"È plausibile - si legge nel documento diffuso dalla Protezione civile - che al culmine del fenomeno, tra martedì 10 e mercoledì 11, si possano raggiungere di pomeriggio isolati picchi oltre i 44 gradi, e che le temperature minime notturne rimangano diffusamente oltre i 24 gradi, con locali picchi oltre i 30".