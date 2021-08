Villamar piange la 26enne Giulia Serra, morta in un incidente sulla 126

La giovane ha perso la vita nel drammatico incidente che questa mattina ha causato il ferimento di altre 5 persone

Di: Redazione Sardegna Live

Si chiamava Giulia Serra la 26enne di Villamar morta in seguito all'incidente stradale avvenuto stamane lungo la SS 126 “Sud Occidentale Sarda” nel territorio di Guspini.

Non è chiaro cosa abbia causato lo scontro fra il Fiat Doblò e la Opel Corsa coinvolti. Un impatto che ha causato, oltre alla morte della giovane, il ferimento di cinque persone trasportate in ospedale tutte in codice rosso. Per il caso più grave si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso.

Secondo quando ricostruito, la Opel Corsa a bordo della quale viaggiavano un uomo e una donna sulla quarantina stava percorrendo la statale in direzione Terralba quando, all’altezza del bivio Sa Zeppara, ha impattato con il Doblò a bordo si trovavano la vittima sul sedile posteriore. Insieme a lei un'amica e altri tre giovani di Villamar e Sanluri.

Due dei feriti sono stati trasportati al Brotzu di Cagliari. Gli altri, quelli in condizioni più critiche, due al San Martino di Muravera e uno a San Gavino Monreale.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, il personale dell'Anas, i Vigili del fuoco e i carabinieri della Stazione di Pabillonis e del Radiomobile della Compagnia di Villacidro.