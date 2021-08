Sanitari no vax: l’Ats ne sospende 750

Non hanno rispettato l'ultimatum. Ordine dei medici: "Meglio carenza di organico piuttosto che contagiare colleghi e pazienti"

Di: Redazione Sardegna Live

I dipendenti sanitari che non hanno ancora aderito alla campagna di vaccinazione contro il Covid saranno sospesi da Ats. Il provvedimento riguarda 750 persone e la procedura verrà attivata entro mercoledì.

Inizialmente i nomi arrivati sulle scrivanie dell’Azienda per la tutela della salute erano oltre 3.600, un numero calato drasticamente l'ultimatum per il rispetto delle direttive.

Ma l’elenco degli operatori che non si sono vaccinati è comunque corposo, come ha sottolineato Giuseppe Chessa, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Cagliari. "Meglio avere dei problemi sulla carenza dell'organico - dichiara - piuttosto che correre il rischio di permettere al personale non vaccinato di contagiare i colleghi e i pazienti. Quindi, da qui a mercoledì, l’Ats invierà agli Ordini coinvolti i nomi dei sanitari inadempienti".