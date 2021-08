Giornata di fuoco in Sardegna: ecco dove si stanno combattendo le fiamme

Da Sorgono a Trinità d'Agultu, da Serri a Oristano. E' un'altra domenica di inferno

Di: Redazione Sardegna Live

Il Corpo Forestale sta intervenendo dalle prime ore di questa mattina con un elicottero proveniente dalla base di Villasalto su un incendio in agro del comune di Orroli, in località Picone de Melas. Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Escalaplano. E' solo il primo dei roghi che hanno interessato l'Isola oggi.

Un elicottero decollato dalla base di Fenosu ha operato su un incendio nelle campagne di San Basilio, in località Croccolanti. A Sorgono, invece, un velivolo della flotta regionale ha supportato le operazioni da terra per lo spegnimento di un incendio in località Bruncu Su Mullone.

Ancora fiamme anche a Scano Montiferro, dove un elicottero partito da Fenosu ha coadiuvato gli operatori di terra. Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Cuglieri.

L'intervento degli elicotteri si è reso necessario anche a Mogoro, in località Scalittas, e a Serri in località Santa Lucia.

Allarme anche in Gallura, dove il Corpo Forestale sta intervenendo mediante un elicottero proveniente dalla base di Limbara su un incendio in agro del comune di Trinità d'Agultu, in località Monte Santa Barbara. Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Trinità. Seguiranno maggiori dettagli nel comunicato ufficiale delle 18 e 45.