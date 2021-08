Dramma a Nuoro. Perde controllo della moto e finisce sulla rotonda: morto centauro

Sarebbe rimasto ferito anche un altro motociclista, trasferito all'ospedale

Di: Giammaria Lavena

Un terribile incidente stradale all’ingresso della zona industriale di Nuoro è costato la vita a un centauro del posto.

Per cause in corso di accertamento il 44enne Francesco Aironi ha perso il controllo del mezzo in prossimità della rotonda di Pratosardo, andando a terminare la sua corsa al centro della stessa.

Nell’incidente risulta coinvolto anche un altro motociclista, che seguiva Aironi a bordo della sua moto. Apparentemente non in gravi condizioni, è stato accompagnato all’ospedale San Francesco dagli operatori del118.

Una delle due moto ha anche preso fuoco. Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro, gli operatori sanitari 118, i carabinieri e la polizia.