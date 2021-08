Santa Giusta. Trovato morto in casa: ispezione sul telefono della vittima

Proseguono indagini sulla morte di Ignazio Manca

Di: Redazione Sardegna Live

Domani mattina nella caserma dei carabinieri di Oristano si procederà all'ispezione del telefonino di Ignazio Manca, il 57enne trovato cadavere sabato mattina nel garage della sua abitazione in via Garibaldi a Santa Giusta. Ieri sono stati celebrati i funerali, ai quali ha partecipato anche Carmine Manca, indagato dalla Procura di Oristano per omicidio volontario.

Il telefono della vittima è stato sequestrato subito dopo la scoperta del cadavere insieme alla sua abitazione e a quella del fratello. All'analisi del telefonino parteciperà anche l'avvocato Simone Prevete che rappresenta Carmine Manca. Il fratello di Ignazio continua a professarsi innocente ed ancora sconvolto per l'accaduto. Forse l'analisi del telefonino fornirà agli inquirenti ulteriori elementi per svelare il mistero. I risultati degli accertamenti sul cellulare andranno ad affiancarsi a quelli ottenuti dai carabinieri del Ris durante i sopralluoghi nelle abitazioni di via Garibaldi e a quelli del medico legale Roberto Demontis che ha eseguito l'autopsia.