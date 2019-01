Famiglie a Teatro, proseguono gli appuntamenti al Ferroviario

Sabato 19 gennaio andrà in scena “Parada al circo di Pinocchio” mentre domenica 20 sarà la volta di “Scuola di magia”

Di: Antonio Caria

Proseguono gli appuntamenti con la stagione “Famiglie a teatro”, organizzata dalla compagnia “La Botte e il Cilindro”. Sabato 19 gennaio alle 18.00, la compagnia circense di Bucarest Parada porterà in scena “Parada al circo di Pinocchio”, il racconto del mondo immaginario di Pinocchio, personaggio che, anche se non presente sulla scena, viene percepito dal pubblico attraverso le azioni artistiche.

Parada è un’Associazione di volontariato, indipendente e autonoma, nata nel gennaio 2006 in Italia dall’evoluzione della campagna “Un naso rosso contro l’indifferenza” in favore dei bambini e dei ragazzi che vivono in strada a Bucarest.

Domenica 20 alle 18.00 spazio a “Scuola di magia” del Teatro Verde di Roma, spettacolo di Andrea Calabretta per la regia di Emanuela La Torre.