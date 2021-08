Brutto incidente sulla ss 125: cinque persone in ospedale

Uno scontro fra due auto ha coinvolto sei persone, di cui 5 sono finite all'ospedale

Di: Giammaria Lavena

Questo pomeriggio, intorno alle 14, la squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di San Vito è intervenuta per un incidente sulla strada statale 125, all'altezza del km 14.500, dove per cause ancora da accertare sono rimasti coinvolte due autovetture.

Risultano sei gli occupanti, tra cui cinque feriti, trasportati in ospedale con varie ambulanze. Gli operatori all'arrivo sul posto hanno provveduto a prestare assistenza ai sanitari inviati dal 118 per soccorrere i feriti, alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

La carreggiata è stata temporaneamente chiusa al traffico per le operazioni di soccorso. Sul posto presenti gli agenti della Polizia stradale per gli accertamenti e rilievi di legge e Anas per la bonifica e ripristino della sede stradale.