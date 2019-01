Defibrillatore, Spi Cgil è il primo sindacato cardioprotetto della Sardegna

L’obiettivo è di rendere più sicuro un luogo di lavoro “con una considerevole presenza di pubblico”

Di: Alessandro Congia

Quella dello Spi Cgil è divenuta la prima sede di un sindacato cardioprotetto in Sardegna: è stato installato, nel silenzio più assoluto dentro i locali del Sindacato Pensionati Italiani di viale Monastir, a Cagliari, un defibrillatore di ultima generazione.

Uno strumento che è di semplice utilizzo e soprattutto a completa disposizione degli iscritti e di quanti dovessero averne bisogno. Si tratta di un Life Point Pro AED, defibrillatore che, in caso di necessità, è fondamentale per salvare vite umane intervenendo su arresti cardiaci e in caso di simili malori improvvisi. Il fatto che questo strumento è stato installato in viale Monastir, praticamente alle porte della città, offre una garanzia salvavita anche per quanti sono di passaggio in entrata o in uscita dal capoluogo isolano.

Per facilitarne l’individuazione, nella vetrata accanto all’ingresso della sede SPI CGIL, è stato anche affisso un apposto cartello per indicare che, accanto al salone delle riunioni della Camera del Lavoro (dove ogni settimana transitano centinaia di persone), è presente questo prezioso strumento salvavita.

Un apparecchio capace – secondo recenti statistiche – di ridurre la morte cardiaca improvvisa anche del 60%. Quella dello Spi è una iniziativa lodevole che la CGIL ha fortemente voluto “pensando al bene comune dell’ampia utenza e dei cittadini che frequentando i nostri locali, o passano accanto alla sede del nostro sindacato. Ora più sicura, sotto il profilo della tutela della salute”.