Vacanze ad Alghero per il presidente Mattarella

Soggiornerà in una struttura militare. Nel 2018 e nel 2019 aveva scelto La Maddalena

Di: Redazione Sardegna Live

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scelto ancora la Sardegna per le sue vacanze estive. Dopo aver soggiornato a La Maddalena nel 2018 e nel 2019, nei prossimi giorni arriverà ad Alghero. La notizia inattesa, trapelata ieri in tarda serata, è stata confermata nelle scorse ore.

Non è ancora chiaro, per ovvie ragioni, il programma della visita né dove trascorrerà le sue giornate isolane il capo dello Stato. Probabilmente è stata individuata per l'occasione una struttura militare per questioni di sicurezza.

Nel 2020, a causa della pandemia, la tappa sarda di Mattarella era saltata e il presidente aveva trascorso alcuni giorni nella residenza di Castelporziano, non lontano dalla capitale. Ora il ritorno dell'Isola, che ha suscitato sorpresa ed entusiasmo nella cittadina catalana.