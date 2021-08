Disperso in Ogliastra da 11 giorni: riprese ricerche, ma senza esito

L'uomo, 55 anni, è scomparso lo scorso 25 luglio

Di: Giammaria Lavena

Sono riprese a pieno ritmo, da ieri sera, le ricerche del 55enne proveniente dal Friuli e domiciliato a Lotzorai da alcune settimane, scomparso dallo scorso 25 luglio. L'uomo era giunto in Ogliastra per un lavoro nella marina di Arbatax: era stato proprio il suo datore di lavoro a dare l'allarme 11 giorni fa. Le squadre sono state impegnate anche per tutta la giornata di oggi a ispezionare ulteriori aree e percorsi probabilmente seguiti dall'uomo.

Nonostante l'ingente dispiegamento di forze, le ricerche continuano a registrare esito negativo. I responsabili degli enti intervenuti stanno pertanto valutando l'opportunità o meno di proseguire, non essendo emersi ulteriori elementi utili. Il coordinamento delle operazioni è stato portato avanti congiuntamente dal Soccorso Alpino e Speleologico con i Vigili del Fuoco delle Stazioni di Nuoro e Tortolì presso il campo base allestito in località Compudadorgiu.

Sul posto oggi erano impegnate un totale di 30 persone, di cui 11 operatori del Soccorso Alpino e Speleologico, insieme a Vigili del Fuoco, i Carabinieri dei Cacciatori di Sardegna, personale dell'Agenzia Regionale Forestas, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.