Pista ciclabile al parco di Monte Claro? Sì, la realizza la ‘Città Metropolitana’

Il delegato metropolitano alla Mobilità Fabrizio Marcello: “Un Parco verde e culturale, fruibile e ben collegato. Un altro significativo cambiamento per la mobilità sostenibile”

Di: Alessandro Congia

Coerentemente con il suo impegno verso la mobilità sostenibile di tutta l’area, la Città Metropolitana realizzerà una pista ciclabile all’interno del Parco di Monte Claro.

La pista ha come obiettivo il collegamento dell’area della cittadella sanitaria e dei poli scolastici ubicati tra viale Ciusa, via Romagna e via Liguria (Istituto “Leonardo Da Vinci” e Liceo Scientifico “Antonio Pacinotti”), con via Mattei e via Cadello. Il percorso ciclabile verrà inoltre integrato ai percorsi già esistenti nel parco e progettato in continuità con la rete ciclabile del Comune di Cagliari già esistente.

L'intervento è inserito nel Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 dell’ente e per la sua realizzazione sono disponibili 250mila euro.

Il Parco di Monte Claro, con un’estensione di circa 237.760 mq, è uno dei polmoni verdi dell’area cittadina che, a partire dagli anni '90 è divenuto fulcro delle maggiori attività sportive e culturali, sia per la posizione baricentrica rispetto alla città, sia per l'estensione e la dotazione di servizi che lo caratterizzano. Al suo interno sono infatti presenti varie strutture rilevanti, come ad esempio la sala polifunzionale, il teatro dei bambini, il polo bibliotecario della Villa Clara, la biblioteca dei ragazzi sita nelle ex stalle, i campi sportivi e la pista di pattinaggio. Tutte queste strutture rappresentano ormai un importante punto di riferimento per cittadini, studenti, enti ed associazioni per la realizzazione di attività ed eventi culturali, politici e sportivi.

Il progetto prevede, oltre la realizzazione di una pista ciclabile urbana, anche la sistemazione della pavimentazione antistante la Biblioteca Metropolitana “Emilio Lussu”, la realizzazione della relativa rete di illuminazione e l'acquisto di biciclette a pedalata assistita, che verranno messe a disposizione degli utenti.

Il Delegato Metropolitano alla Viabilità, Mobilità e Trasporti Fabrizio Marcello ha sottolineato che “Con questo intervento si vuole ampliare al massimo la fruibilità del Parco e non solo come luogo di passeggiate per anziani e giovani. La Città Metropolitana pensa ad un Parco verde e culturale, accessibile a tutti e versatile nella sua utilizzazione. Il Parco di Monte Claro è infatti il è il punto ideale di partenza per un collegamento verso tutte le direzioni: le piste ciclabili del Comune di Cagliari, il parco di Terramaini in direzione Pirri, il corridoio ciclabile verso Elmas e Pula, anche in previsione della realizzazione della rete ciclabile regionale”. Il Delegato ha poi anticipato che “il Parco sarà presto dotato, oltre che di biciclette con pedalata assistita, anche di piccoli mezzi elettrici che consentiranno ai disabili di visitare il Parco con più facilità”.