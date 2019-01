Aggius. La Forestale recupera e libera un tritone sardo

La rarissima salamandra si trovava tra cataste di legname nella zona industiriale di Aggius

Di: Antonio Caria

Domenica scorsa, il personale della Stazione del Corpo Forestale di Tempio ha recuperato e liberato un esemplare di 'Euprotto sardo', la rarissima salamandra meglio conosciuta come 'Tritone sardo’, considerato ad altissimo rischio di estinzione in quanto uno dei vertebrati più rari e minacciati d’Europa.

L’operazione è stata resa possibile a seguito della segnalazione del proprietario di una falegnameria nella zona artigianale di Aggius, nei pressi del Rio Mannu in località Santu Bastianu

Si tratta di un giovane esemplare di Euproctus platycephalus, lungo circa quattro centimetri e apparentemente in buone condizioni. Massima la cura per l’animale che ha viaggiato in un contenitore dotato di ghiaia per riprodurre il più possibile le condizioni naturali.

Appena concluse le procedure previste dalla normativa in materia di conservazione della specie, l’anfibio è stato liberato in un sito idoneo lungo il corso del Rio Turrali, in una località poco distante dalla zona artigianale.