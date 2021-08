Vaccini. Gimbe: "Il 54,5% dei sardi ha ricevuto due dosi. Entro oggi immunità di gregge"

"Mancano 2.700 somministrazioni per arrivare al 60%"

Di: Redazione Sardegna Live

Sale al 54,5% la percentuale di popolazione sarda che ha completato il ciclo vaccinale a cui si aggiunge un ulteriore 10,3% solo con la sola prima dose. Il dato aumenta dunque del 4% rispetto alla rilevazione della scorsa settimana.

Cresce, di poco, anche il numero degli over 60 che stanno aderendo alla campagna vaccinale: coloro che non hanno ricevuto nemmeno una dose passano dal 14% al 13,2%. Lo si evince dal consueto report settimanale della Fondazione Gimbe, che evidenzia come tra i 12 e i 19 anni c'è ancora un 65,4% che non ha ancora ricevuto il primo vaccino.

Nel dettaglio la popolazione over 80 che ha completato il ciclo vaccinale è pari a 87,4% (media Italia 92,3%) a cui aggiungere un ulteriore 3,7% (media Italia 2,5%) solo con prima dose, mentre i 70-79enni che hanno completato il ciclo vaccinale è pari a 83,8% (+4,8% con una sola dose). Tra i 60 e i 69 anni il ciclo vaccinale è stato completato dal 74,4% della popolazione (media Italia 78,6%) a cui aggiungere un ulteriore 8,8% (media Italia 6,2%) solo con prima dose. Secondo il monitoraggio del Governo, nelle ultime 24 ore nell'Isola sono state somministrate oltre 16mila e 200 dosi che portano il numero delle inoculazioni complessive da inizio campagna a 1.889.151, il 93,4% dei 2.022.100 di dosi consegnate dalla struttura commissariale.

Nella giornata di oggi si raggiungerà l'immunità di gregge con il 60% delle persone vaccinate con entrambe le dosi: bastano infatti circa 2700 somministrazioni per raggiungere questo obiettivo.