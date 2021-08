Guido Calzia nuovo comandante della Polizia Locale di Cagliari

Nominato dal sindaco Truzzu, subentrerà a Mario Delogu

Di: Redazione Sardegna Live, foto ANCUPM

Nominato dal sindaco Paolo Truzzu il nuovo comandante della Polizia Locale di Cagliari. Sarà Guido Calzia, classe 1966, il successore di Mario Delogu.

Nato ad Imperia, laureato all’Università di Genova, un master alla Bocconi, una esperienza di tre anni come Pubblico Ministero delegato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, una carriera nel Corpo della Polizia Locale nei Comuni di Imperia, Porto Torres e Alghero. Attualmente Calzia è dirigente di Polizia Locale a Roma Capitale, al comando del X Gruppo Mare ad Ostia, dove ha ricoperto anche l'incarico di direttore del Dipartimento Tutela ambientale.

"Un’esperienza con una grande presenza su strade di città con molte caratteristiche comuni con Cagliari - si legge in una nota diffusa dal Comune -. Nella sua recente esperienza ad Ostia, 230mila abitanti, ha coordinato circa 270 agenti".

"Un forte in bocca al lupo a dottor Calzia”, è l'augurio del sindaco Truzzu. “Un ringraziamento a tutti gli altri funzionari e funzionarie che si sono candidati all’incarico: grandi professionalità e persone di qualità il cui interesse mi ha onorato molto. E non posso non ringraziare ancora il comandante Mario Delogu per il prezioso lavoro svolto al servizio del Comune di Cagliari”.