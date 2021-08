Sanitari no vax. Ultimatum Ats: "Stipendio sospeso per chi non si vaccina"

Solo nel Cagliaritano oltre mille fra medici, infermieri e impiegati amministrativi non immunizzati

Di: Redazione Sardegna Live

C'è l'ultimatum di Ats per il personale sanitario non ancora vaccinato. In provincia di Sassari una settantina fra medici, infermieri e impiegati amministrativi rischiano la sospensione per non aver ancora provveduto all'immunizzazione. Ma l'allarme più clamoroso arriva dal Cagliaritano, dove oltre mille unità del personale non si sono ancora vaccinate nonostante gli inviti sempre più stringenti della struttura.

Hanno appena tre giorni di tempo prima che Ats-Ares faccia scattare la sospensione dal servizio e il blocco dello stipendio fino a quando non aderiranno alla campagna vaccinale.

I medici in questione saranno persino cancellati dall’albo, come confermato dal commissario straordinario dell’Ats-Ares, Massimo Temussi, che spiega: "I trasgressori all’obbligo della vaccinazione saranno sottoposti a procedimento disciplinare. Ma potrebbero andare incontro a sanzioni ancora più pesanti se dovessimo accertare che questa loro decisione può aver scatenato anche una o più catene di contagi. A quel punto, potrebbero essere denunciati e chiamati a rispondere anche di evidenti danni".