Aids e prevenzione, con i volontari Lila il test gratuito e senza prelievo di sangue

Da venerdì 18 gennaio 2019 riprendono le attività di prevenzione contro l’Aids, ecco come fare e dove recarsi

Di: Alessandro Congia

Un testing rapido, indolore, anonimo e gratuito per Hiv e Hcv. Da venerdì 18 gennaio i volontari accoglieranno chiunque si recherà nella sede di via Dante n°16 a Cagliari per sottoporsi al test o per avere informazioni sulla prevenzione.

Le persone interessate saranno sottoposte ad un test salivare anonimo per la ricerca degli anticorpi all’Hiv e/o all’Hcv senza doversi recare in ospedale e senza effettuare i prelievi di sangue.

Lo staff di volontari Lila è composto da medici, psicologi e operatori sociali è disponibile per tutte le persone che desiderano accedere al servizio con colloqui di supporto e orientamento su tutti i temi concernenti l’Hiv: prevenzione, salute, diritti, nonché un eventuale accesso “facilitato” ai centri clinici qualora necessario.

INFO: https://www.facebook.com/lila.cagliari/

Cellulare: 347 556 5300