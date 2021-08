Covid. 146 positivi ad Assemini

Aggiornamento della sindaca Sabrina Licheri. Tra i ricoverati nessuno ha fatto il vaccino

Di: Redazione Sardegna Live, foto Google Maps

Sono 146 le persone positive al Covid ad Assemini, di cui quattro ricoverate per polmonite, seppure non si tratti di situazioni gravi. Lo ha reso noto la sindaca Sabrina Licheri, precisando poi che tra i ricoverati nessuno ha fatto il vaccino.

“Tra le persone che hanno contratto il virus da me contattate, c’è anche chi ha ricevuto doppia dose del vaccino con quadro clinico decisamente non preoccupante – fa sapere la sindaca di Assemini – I bambini positivi, di età compresa tra i 5 e i 12 anni, sono 7: stanno tutti bene ma chiusi in casa quindi situazioni comunque pesanti”.

“Insisto sull’uso della mascherina e non dimentichiamo il lavaggio frequente delle mani. La strada è lunga: con consapevolezza e responsabilità andiamo avanti” ha aggiunto la Licheri.