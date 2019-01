Giallo dello scheletro trovato a Pineta Mugoni: un omicidio dietro quelle ossa

Di: Redazione Sardegna Live

Ci sarebbe la violenza di un omicidio dietro il ritrovamento di ossa umane nei pressi della spiaggia Pineta Mugoni, ad Alghero.

La macabra scoperta risale a lunedì 14 gennaio, ed è stata fatta dagli agenti della sezione navale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di Alghero.

Nella mattinata di martedì le ossa sono state rimosse su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Sassari Maurizio Musco, alla presenza del medico legale Francesco Serra che ha anche formulato le prime ipotesi sulla morte.

Per il momento non c'è nulla di certo, una valutazione ufficiale sarà infatti possibile solo al cospetto dei risultati delle analisi in programma nei prossimi giorni all'Istituto di Patologia forense di Sassari. Eppure, stando a quanto trapelato, i resti trovati in località "Stamparogias", nel cuore del Parco naturale regionale di Porto Conte, apparterrebbero a un uomo di età compresa fra i 30 e i 50 anni sepolto in quell'area non oltre una ventina di anni fa.

La Procura di Sassari indaga per risalire all'identità del corpo e stabilire le cause del decesso.