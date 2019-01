In Sardegna una tappa del Lovers Film Festival

Domenica 20 gennaio alle 18.00 la proiezione del cortometraggio “Odio il rosa” alla Cineteca Sarda

Di: Antonio Caria

Farà tappa anche a Cagliari il tour in Italia della kermesse cinematografica sui temi Lgbtqi più antica e prestigiosa d’Europa, Lovers Film Festival in collaborazione con l’Ufficio Nuovi Diritti della Cgil.

Domenica 20 gennaio alle 18.00, alla Cineteca Sarda in Viale Trieste, si terrà la proiezione del cortometraggio “Odio il rosa” di Margherita Ferri e del video tributo a George Michael, a vent’anni dal suo coming out, dal titolo “Watch Without Prejudice vol. 1”, curato da Federico Sacchi.

La trentaquattresima edizione del Lovers Film Festival, diretto da Irene Dionisio e fondato da Ottavio Mai e Giovanni Minerba, vuole omaggiare il cantante inglese, recentemente scomparso, con un documentario dal vivo che fonde storytelling, musica, teatro, video e nuove tecnologie. L’obiettivo del tour è legato alle battaglie per la difesa dei diritti e contro l’omotransfobia.

Da qui la collaborazione con l’Ufficio Nuovi Diritti della Cgil, impegnato sulle tematiche della laicità dello Stato, dell’autodeterminazione della persona, per il contrasto alle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere.