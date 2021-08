Cagliari. Abbandono rifiuti: 280 verbali in 6 mesi

Sanzioni da 100 a 6000 euro oltre ad alcuni provvedimenti penali

Di: Redazione Sardegna Live

Duecentottanta verbali in 6 mesi (46 al mese), di cui 98 per rifiuti non conformi, 84 per mancato rispetto di orari e giorni di esposizione, 56 per abbandono di rifiuti generici e 42 per conferimento nei mastelli altrui, danneggiamento di mastelli e altre violazioni.

È il bilancio dei primi sei mesi dell’attività messa in campo dall'Amministrazione Comunale di Cagliari finalizzata a contrastare l’abbandono irregolare dei rifiuti e a chiamare tutti i cagliaritani a collaborare sia nel corretto conferimento che con la segnalazione di atti di inciviltà.

Le sanzioni per chi non ha rispettato le regole vanno da 100 a 6000 euro, oltre ad alcuni provvedimenti penali.

“Siamo sulla strada giusta ma la lotta agli incivili è ancora lunga. Noi non ci fermiamo, con controlli costanti e nuove sanzioni. Per vincere questa battaglia serve però l'aiuto di tutti. Segnala chi abbandona”, ha detto il sindaco Paolo Truzzu.

A tal proposito, uno strumento importante per contrastare i colpevoli degli abbandoni è la casella mail a disposizione di tutti i cittadini, attraverso la quale è possibile segnalare comportamenti irrispettosi per la città e per gli altri abitanti. Sarà sufficiente scrivere a segnalachiabbandona@comune.cagliari.it per far intensificare in maniera mirata i controlli che sono, comunque, già esistenti.