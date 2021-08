Blitz dei Nas negli stabilimenti balneari: 3 denunce in Sardegna

I controlli erano mirati a far rispettare le norme anti-Covid e verificare le autorizzazioni e l'igiene all'interno delle strutture

Di: Redazione Sardegna Live

Ci sono anche i titolari di due chioschi a Porto Cervo e il proprietario di uno stabilimento balneare a Sant'Anna Arresi nel sud Sardegna tra i sanzionati nell'ambito dei controlli eseguiti dai carabinieri del Nas, d'intesa con il Ministero della Salute, in tutto il territorio nazionale, mirati a far rispettare le norme anti-Covid e verificare autorizzazioni e igiene all'interno delle strutture.

I militari del Nas di Sassari hanno eseguito numerosi controlli in tutto il territorio. Denunciati i titolari di due chioschi-bar situati vicino alle spiagge a Porto Cervo. Sequestrati complessivamente 85 chili di carne, pesce e pane in cattivo stato di conservazione.

I Nas hanno appurato che i generi alimentari erano stati congelati arbitrariamente e custoditi in contenitori non utilizzabili per gli alimenti.

I carabinieri del Nas di Cagliari, invece, hanno riscontrato carenze igienico sanitarie all'interno della cucina di uno stabilimento balneare a Sant'Anna Arresi.

La cucina è stata chiusa e potrà essere riaperta solo quando saranno ripristinate le corrette norme igienico-sanitarie.