Somministra alcolici a minorenni in Piazza Yenne: denuncia e sanzione per esercente

Due sotto i 16 anni, altri cinque sotto i 18

Di: Giammaria Lavena

Sono proseguiti anche nello scorso fine settimana i servizi programmati della Polizia Locale di Cagliari, finalizzati a combattere i fenomeni di malamovida, tramite il personale appartenente al Nucleo Polizia Amministrativa è Commerciale. Durante i controlli è stato sanzionato un pubblico esercente in Piazza Yenne, che nonostante il relativo divieto avrebbe somministrato bevande alcoliche ai minori.

Il personale della Polizia Locale ha accertato che, in un gruppo di dieci persone, intente a consumare ai tavoli alcolici, due di esse all’atto dell’identificazione sarebbero risultate non aver compiuto i sedici anni di età, mentre cinque non risultavano aver raggiunto i diciotto anni.

Informate le famiglie dei giovanissimi, il titolare del pubblico esercizio verrà denunciato all’Autorità Giudiziaria per la somministrazione di bevande alcoliche agli under 16, mentre per quella ai restanti minorenni l'uomo verrà sanzionato amministrativamente.