Incendi nell’Oristanese: la Provincia mette in sicurezza le strade

Primo intervento sulla sp 15 Bonarcardo-Santu Lussurgiu

Di: Redazione Sardegna Live

La Provincia di Oristano ha avviato una serie di interventi per situazioni di pericolo lungo le strade di sua competenza a seguito dei devastanti incendi dei giorni scorsi.

Un primo intervento è stato disposto lungo la provinciale n. 15 Bonarcado - Santu Lussurgiu per mettere in sicurezza un tratto di strada scosceso e compromesso dalla distruzione della vegetazione, segnalato con nota congiunta anche dai sindaci dei comuni interessati. Il rischio di imminenti crolli è stato comunque escluso da verifica effettuata in questi giorni da una ditta specializzata incaricata dall'ufficio tecnico della Provincia.

Oggi, la stessa ditta e gli operai dell'Ente hanno già avviato gli interventi di bonifica e stabilizzazione dei versanti prospicenti la strada e di pulizia delle cunette e pertinenze stradali.

I lavori si svolgeranno senza la necessità di chiusura al traffico, con la sola eccezione di eventuali blocchi temporanei della circolazione regolati da impianto semaforico, qualora ciò fosse necessario per consentire l'esecuzione di particolari interventi in sicurezza.