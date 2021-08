Oristano. Maltrattava la compagna e i due figli, lei trova il coraggio di denunciarlo: arrestato 42enne

L’uomo è stato così condannato definitivamente alla reclusione di quattro anni e otto mesi

Di: Redazione Sardegna Live

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Oristano, su disposizione della Procura della Repubblica di Cagliari, ha arrestato, in ottemperanza a un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale, un 42enne, P. L., accusato di gravi reati nei confronti dell’ex compagna e dei figli con lui conviventi.

L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai congiunti, dopo una prima condanna per i reati a lui ascritti, ha fatto in un primo momento ricorso alla Corte d’Appello e poi alla Corte di Cassazione, in entrambi i casi ottenendo il respingimento dei suoi reclami.

Dopo l’inammissibilità del suo ricorso in Cassazione l’uomo è stato così condannato definitivamente alla reclusione di quattro anni e otto mesi, nonché alle pene accessorie dell’interdizione perpetua dall’esercizio di tutela e curatela, perdita del diritto agli alimenti per anni 5 e interdizione dai pubblici uffici.

Il 42enne è stato condannato poiché, ha spiegato la Polizia, dopo una relazione burrascosa iniziata nel 2009 e durata oltre 10 anni, dal 2018, ha iniziato a maltrattare anche i due figli minori commettendo ulteriori maltrattamenti, lesioni aggravate e violenze sessuali ai danni della ex compagna che, solo dopo aver trovato il coraggio di denunciarlo, è riuscita a sfuggire dalle grinfie dell’uomo al fine principale di salvaguardare l’incolumità dei figli.

Il personale della Squadra Mobile, dopo aver rintracciato l’uomo presso l’abitazione di un amico, lo ha condotto in Questura da dove, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la casa di reclusione di Oristano/Massama, dove dovrà scontare in carcere la pena definitiva a lui inflitta.