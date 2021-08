Da Ussana un carico di solidarietà' per il Montiferru

Il Comitato di Santa Maria utilizza i fondi destinati ai festeggiamenti per aiutare le popolazioni coinvolte negli incendi

Di: Patrizio Carboni

Sabato mattina appena trascorso, alle cinque in punto, una delegazione del Comitato di Santa Maria di Ussana ha sfidato il caldo torrido e dopo la levataccia è partita con un carico di 85 quintali di mangime alla volta di Cuglieri, per consegnare i preziosi aiuti alla protezione civile.

Il Comitato di Santa Maria Assunta in cielo è nato pochi anni or sono per iniziativa di alcuni ragazzi di Ussana e negli anni precedenti il covid si è distinto per aver organizzato i festeggiamenti di ferragosto in onore della santa, con degli eventi che hanno coinvolto personaggi del calibro di Marco Carta e del dj Gabry Ponte.

Come tutti sappiamo, nel 2020 non è stato possibile organizzare alcun evento, ma il Comitato presieduto a turno dai ragazzi che ne fanno parte, non si è perso d'animo, raccogliendo comunque dei fondi per i futuri festeggiamenti.

Appresa la notizia dell'immane tragedia che ha colpito i boschi secolari del Montiferru, i componenti del Comitato non ci hanno pensato due volte ed hanno utilizzato i fondi raccolti per l'acquisto del prezioso carico. Annunciata l'iniziativa, il comitato ha trovato una sponda nel grande cuore dei propri concittadini, i quali hanno aderito con grande generosità alla proposta solidale.

"Abbiamo concretizzato il nostro desiderio, che era quello di far sentire la vicinanza ai nostri conterranei del Montiferru gravemente colpiti dagli incendi" afferma il presidente Paolo Marras, il quale preannuncia l'intento di portare a termine altre iniziative.