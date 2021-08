In casa marijuana e attrezzatura utile allo spaccio: arrestato 16enne

Era in possesso di 150 grammi di marijuana e bilancini elettronici di precisione

Di: Redazione Sardegna Live

Nella giornata di ieri, 2 agosto, i carabinieri della Stazione di Sinnai hanno tratto in arresto il 16enne F.B., residente con i genitori.

L’operazione rientra tra le numerose attività investigative quotidianamente svolte dai Carabinieri, tendenti a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti specialmente tra i giovanissimi.

In tale ambito, e in esecuzione di un decreto emesso dall'autorità giudiziaria nei confronti del ragazzino per una diversa ipotesi di reato, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei suoi confronti. Così lo avrebbero trovato in possesso di 150 grammi di marijuana, parzialmente suddivisa in dosi e altra attrezzatura funzionale allo spaccio: bilancini elettronici di precisione, bustine di cellophane e involucri di carta stagnola in parte contenenti ancora stupefacente.

In casa anche piccole somme di denaro occultate in vari ambienti. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.