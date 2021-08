Ad Assemini i contagi Covid spaventano: 109. Torna coprifuoco per i locali

Stop anche a sport di contatto e ad attività di spettacolo e intrattenimento musicale. Il provvedimento della sindaca per le prossime due settimane

Di: Giammaria Lavena

Si complica la situazione Covid ad Assemini. Sono oltre cento i contagi registrati nel Comune, che hanno costretto la sindaca Sabrina Licheri a reintrodurre limitazioni anti contagio. "L’ultimo aggiornamento di Ats - spiega la prima cittadina -, ricevuto pochi minuti fa, registra 109 persone positive al coronavirus. Dal primo al 15 agosto, nel tentativo di limitare le occasioni di contagio, si chiede il rispetto delle restrizioni contenute nell’ordinanza che vi invito a leggere e a rispettare".

Ecco alcuni i provvedimenti adottati per le prossime due settimane: non sono consentite attività di spettacolo ed intrattenimento musicale, danzante culturale e teatrale compreso l’intrattenimento musicale nel locali di somministrazione di alimenti e bevande; non è consentito lo svolgimento di gare e attività connesse agli sport di contatto; non è consentito, dalle ore 22 alle ore 6, il consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche; non è consentito accedere ai parchi dalle ore 22 alle ore 6.

"In tanti mi segnalate la difficoltà nelle operazioni di prenotazione dei vaccini attraverso il link della Regione Sardegna - aggiunge -. Lo so, in questi giorni non è facile trovare disponibilità negli Hub più vicini: insistete, dovete dedicarci un po’ di tempo. Ho evidenziato questo problema al Commissario straordinario Ats Temussi nel corso dell’incontro tenutosi oggi con tutti i sindaci di Città Metropolitana organizzato dal sindaco Truzzu. Sono per la libertà di vaccinarsi: le condizioni però - conclude - devono essere tali da facilitare questa libertà".