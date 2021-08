"Lussurzesa", scampata miracolosamente all'inferno di fuoco: adesso è in cura alla Clinica Duemari di Oristano

Le zampe carbonizzate non le permettono di muoversi, ma poteva andare molto peggio: "E' stata ritrovata accanto al corpo della madre carbonizzata che non è riuscita a sopravvivere, e lei era lì"

Di: Giammaria Lavena

E' riuscita miracolosamente a scampare alle fiamme che hanno devastato il Montiferru negli scorsi giorni. Ma anche Lussurzesa, la cerbiatta così ribattezzata dal nome della località, Santu Lussurgiu, e presa in cura dalla Clinica Veterinaria Duemari di Oristano, ha pagato il prezzo della follia umana: le quattro zampe carbonizzate non le permettono infatti di muoversi.

"E' stata ritrovata accanto al corpo della madre carbonizzata che non è riuscita a sopravvivere e lei era lì - racconta la clinica in un post Facebook -, recuperata da un gruppo di cacciatori che stanno battendo la montagna palmo a palmo alla ricerca di selvatici feriti".

"Lussurzesa non è in pericolo di vita - rassicura la veterinaria Monica Pais, responsabile della clinica Due Mari -, per fortuna era già svezzata. Mangia a quattro palmenti fieno, foraggio, mangime e riceve una gran quantità di coccole. Pian piano la abituerò a convivere con gli altri animali. Stiamo valutando l'entità del danno e cercando di capire se riusciremo a rimetterla in piedi, anche con le protesi: non sarà semplice, ma comunque troveremo una situazione protetta per lei".

E in una riflessione finale, nel post, ci si domanda: "Cosa devono aver visto e pianto questi occhi. Non sappiamo se potrà sopravvivere, se accetterà il biberon, se se se. Ma combatteremo, questa è l'icona della nostra Terra, ora". 

Foto: Clinica Veterinaria Duemari Oristano