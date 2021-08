Disabili e accessibilità: Budoni ottiene la “Bandiera Lilla”

Sono solo 30 in Italia e 3 in Sardegna le località che possono fregiarsi del riconoscimento

Di: Redazione Sardegna Live

Il Comune di Budoni ha ottenuto la "Bandiera Lilla", riconoscimento attribuito alle località turistiche adeguatamente attrezzate per accogliere e favorire il turismo delle persone disabili. Sono solo 30 in Italia e 3 in Sardegna le località che possono fregiarsi della "Bandiera Lilla", assegnata dall'omonima associazione.

Budoni è riuscita a ottenere il riconoscimento sia per gli interventi in favore dell'accessibilità su spiagge e spazi pubblici, sia per aver dedicato all'inclusività uno specifico spazio nella piattaforma Budoni Welcome, che riunisce in un unico luogo tutte le informazioni utili agli ospiti disabili per pianificare al meglio il proprio soggiorno.

“Durante le attività di valutazione abbiamo potuto constatare come la progettazione inclusiva sia diventata una modalità operativa consueta, ancor più importante in quanto realizzata insieme alle persone con disabilità” si legge nelle motivazioni dell'assegnazione della Bandiera Lilla. Inoltre “ci ha positivamente impressionato la stretta collaborazione con gli operatori turistici, lasciandoci la sensazione concreta di un tessuto sociale che presenta numerosi esempi positivi e virtuosi”.

"Il turismo, già oggi ma ancora più nel futuro, non potrà che essere inclusivo. Vogliamo che tutti, nessuno escluso, possano godere delle meraviglie naturali che la nostra terra offre. Il riconoscimento ottenuto oggi va in questa direzione" ha commentato il consigliere delegato all'inclusività del Comune di Budoni, Fabrizio Mesina.