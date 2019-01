Canile e volontari della Bau Club, Sorgia: “Ci vuole più rispetto per gli animali”

L’intervento del consigliere comunale di Cagliari, Alessandro Sorgia: “Confido in un repentino cambio di rotta del sindaco quartese Delunas”

Di: Alessandro Congia

Sulla vicenda della chiusura dell’attuale rifugio-canile a Sa Serrrixedda di Quartu, (previsto per il prossimo 25 settembre), interviene il consigliere comunale di Cagliari, Alessandro Sorgia: “Il Sindaco Delunas – scrive Sorgia - ha deliberato di chiudere il canile sanitario e 'cedere' i cani al primo vincitore dell’imminente e nuovo appalto al miglior offerente. L'associazione Bau Club, che gestisce il canile in maniera esemplare, perderà così di fatto i suoi amati 150 cani e li vedrà portare via distribuiti chissà dove. Si perderà di vista il servizio espletato con tanta cura e passione per tanti anni. A mio avviso – aggiunge l’esponente di palazzo Bacaredda - risulta importante rivedere questa posizione e permettere così l'indispensabile continuità di servizio. Esprimo totale solidarietà e confido in un repentino cambio di rotta, ci vuole infatti più rispetto per gli animali”.