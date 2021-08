Covid. A Sassari 144 positivi, ad Alghero leggero calo

Oggi è arrivato un ulteriore aggiornamento dai due Comuni del nord ovest dell'isola

Di: Redazione Sardegna Live

Crescono un po' ovunque i contagi da Covid in Sardegna, anche se nel nord Sardegna in maniera inferiore rispetto al sud dell’isola. A Sassari, secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, le persone positive sono 144, con 14 nuovi casi. Cinque i ricoverati. 163 le persone in quarantena.

Ad Alghero, invece, sono 87 gli attualmente positivi, in aumento rispetto ai dati di fine luglio, anche se rispetto al report diffuso ieri dal Comune c’è stato un calo di due unità. Sono sempre tre le persone ricoverate in ospedale. 114, invece, le persone in quarantena.