Vanessa Roggeri, Marella Giovannelli, “Gi.U.Li.A, giornaliste della Sardegna”: le vincitrici di “Alghero Donna”

La cerimonia di premiazione è in programma domenica 27 gennaio alle 18.00 al Teatro Civico

Di: Antonio Caria

Dopo otto anni di assenza, ritorna domenica 27 gennaio al Teatro Civico di Alghero, il Premio Nazionale di letteratura e giornalismo “Alghero Donna”, istituito nel 1995 da Neria De Giovanni (Presidente dell’Associazione Internazionale dei Critici Letterari e della Associazione Salpare), con il patrocinio e il contributo del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero e del patrocinio della Commissione Pari Opportunità della Regione Autonoma della Sardegna e del Gremio dei Sardi di Roma.

Il premio per la sezione Prosa è andato a Vanessa Roggeri con il romanzo “La cercatrice di corallo” (Rizzoli, per la poesia a Marella Giovannelli con la raccolta “L’età del cuore (Youcanprint) e per la sezione Giornalismo a “Gi.U.Li.A, giornaliste della Sardegna” (coordinatrice Susi Ronchi, vice Roberta Celot) che con 50 iscritte è il gruppo regionale di giornaliste più numeroso di questa Associazione Nazionale.

La serata, che avrà inizio alle 18.00 con ingresso libero fino ad esaurimento posti, sarà condotta da Neria De Giovanni, e sarà arricchita dall’intervento musicale del coro “Voches e ammentos” di Galtellì con un omaggio a Grazia Deledda e dal coro di Alghero “Matilde Salvador” intitolato ad una grande donna della cultura catalana.