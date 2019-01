Barumini, meta sempre più apprezzata dai turisti

Tra gioielli archeologici e culturali, boom di visitatori per Casa Zapata e Centro culturale Lilliu

Di: Ansa

Barumini con i suoi gioielli archeologici e culturali è sempre più un polo di attrazione culturale turistico. Lo dicono i numeri: oltre 150mila presenze solo nel 2018. Lo scorso anno erano state 139mila.

Sempre più visitatori in tutti i mesi dell'anno decidono di conoscere le sue bellezze culturali e del territorio. Il gioiello da ammirare è sopratutto l'area archeologica "Su Nuraxi", patrimonio Unesco, con le sue 89mila 504 presenze, uno dei più grandi insediamenti nuragici e meglio conservati, tappa obbligata per chi voglia conoscere la civiltà nuragica. Ma cresce sempre più l'appeal per il Polo Museale "Casa Zapata" e il Centro culturale "Giovanni Lilliu".

L'antica residenza dei baroni Zapata passa dai 35.080 visitatori del 2017 ai 38.322 del 2018. Settemila presenze in più si registrano per il centro "Giovanni Lilliu", che passa dai 15.962 visitatori ai 22.315. Gli stranieri si riconfermano la maggioranza: a "Su Nuraxi", 51.471 contro le 38.033 presenze di italiani.

Al primo posto i francesi (17.367), seguono tedeschi (8.644), spagnoli (3.377) e olandesi (2.839). Il picco di visite si è registrato nei mesi estivi con agosto a farla da padrone: 15.831 accessi a Su Nuraxi, 6.633 a Casa Zapata e 3.230 al Centro Lilliu. Ma la Fondazione Barumini Sistema Cultura ha puntato anche sulla destagionalizzazione e i risultati sono arrivati con un costante aumento dei numeri anche nei mesi di spalla e quelli invernali. A dicembre sono stati 3mila 809 i visitatori, con un incremento di 700 unità.

Un trend positivo e in costante crescita durante tutti i mesi dell'anno dovuti anche agli eventi promossi dalla Fondazione come l'Expo del Turismo Culturale in Sardegna o l'allestimento delle mostre dedicate al territorio. Sono triplicate le presenze rispetto all'anno precedente alle attività didattiche per le scuole.