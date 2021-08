Martis. Lite tra allevatori: tre feriti, uno è grave

A fronteggiarsi, da un lato zio e nipote e dall’altro padre e figlio

Di: Redazione Sardegna Live

Tre feriti di cui uno grave, ora ricoverato in terapia intensiva. È il bilancio della lite avvenuta nella tarda serata di venerdì a Martis tra quattro allevatori.

A fronteggiarsi, da un lato zio e nipote, rispettivamente di 72 e 44 anni, e dall’altro padre e figlio, di 62 e 30 anni. Alla base della violenza ci sarebbero questioni legate allo sconfinamento di pascolo di alcune pecore. Nella colluttazione, il 44enne, nipote, è rimasto ferito all’addome da un oggetto appuntito e ora si trovava in terapia intensiva, ma non sarebbe in pericolo di vita. Padre e figlio, invece, hanno riportato fratture e contusioni. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione.

Oggi sono state inviate in procura le dichiarazioni raccolte dai partecipanti, anche se manca ancora quella del ricoverato in terapia intensiva.