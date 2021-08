Il cadavere di un 57enne in casa a S. Giusta, attesa per l'esito autopsia

I Ris attesi nuovamente nella casa della vittima

Di: Redazione Sardegna Live, foto carabinieri.it

Sarà eseguita in giornata l'autopsia sul corpo di Ignazio Manca, il 57enne trovato morto nel garage della sua abitazione in via Garibaldi a Santa Giusta.

La Procura di Oristano ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio, affidando al medico legale Roberto Demontis l'incarico di stabilire come e quando è morto l'uomo.

Durante l'esame esterno, effettuato sabato mattina, Demontis ha riscontrato alcune ferite alle braccia, alle gambe e alla testa che potrebbero aver provocato l'emorragia che ha portato alla morte per dissanguamento di Manca. Bisognerà stabilire come sono stati provocati i tagli se con un coltello o un oggetto contundente. L'abitazione del 57enne, nel frattempo, è stata sequestrata.

Nelle prossime ore gli specialisti del Ris di Cagliari torneranno in via Garibaldi per un nuovo sopralluogo a caccia di elementi utili alle indagini condotte dai carabinieri di Oristano.

Negli ultimi due giorni i militari dell'Arma hanno sentito le persone che conoscevano Ignazio Manca e i parenti della vittima. In particolare è stato ascoltato a lungo il fratello, Costantino, che abita nell'appartamento al piano superiore di via Garibaldi e che sabato mattina ha trovato il cadavere.